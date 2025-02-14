سعر Cantina Royale (CRT)
سعر Cantina Royale (CRT) المباشر لليوم هو USD 0.00163281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cantina Royale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K
- تغيير سعر Cantina Royale خلال اليوم هو -4.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0007484523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0010829814 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0018135825503257706 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.80%
|30 يوم
|$ -0.0007484523
|-45.83%
|60 يوم
|$ -0.0010829814
|-66.32%
|90 يوم
|$ -0.0018135825503257706
|-52.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cantina Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-4.80%
-10.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CRT token is essential for powering in-game utilities like NFT character progression, NFT recruiting, staking, and unlocking in-game assets inside of the Cantina Royale ecosystem.
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