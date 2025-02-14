احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRT.

سعر Cantina Royale (CRT) المباشر لليوم هو USD 0.00163281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cantina Royale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K - تغيير سعر Cantina Royale خلال اليوم هو -4.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cantina Royale (CRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0007484523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0010829814 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cantina Royale مقابل USD هو $ -0.0018135825503257706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.80% 30 يوم $ -0.0007484523 -45.83% 60 يوم $ -0.0010829814 -66.32% 90 يوم $ -0.0018135825503257706 -52.62%

تحليل سعر Cantina Royale (CRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cantina Royale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00161524$ 0.00161524 $ 0.00161524 24 ساعة مرتفع $ 0.00172316$ 0.00172316 $ 0.00172316 عالية طوال الوقت $ 0.156044$ 0.156044 $ 0.156044 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -4.80% تغير السعر (7 أيام) -10.93%

معلومات سوق Cantina Royale (CRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: