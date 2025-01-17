سعر CANNFINITY (CFT)
سعر CANNFINITY (CFT) المباشر لليوم هو USD 0.0138676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CANNFINITY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.88K
- تغيير سعر CANNFINITY خلال اليوم هو +5.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CANNFINITY مقابل USD هو $ +0.00068766 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CANNFINITY مقابل USD هو $ -0.0016847289 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CANNFINITY مقابل USD هو $ +0.0015292800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CANNFINITY مقابل USD هو $ -0.002862220089985383 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00068766
|+5.22%
|30 يوم
|$ -0.0016847289
|-12.14%
|60 يوم
|$ +0.0015292800
|+11.03%
|90 يوم
|$ -0.002862220089985383
|-17.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CANNFINITY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.63%
+5.22%
+4.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CANNFINITY's unified B2B and B2C platform have revolutionized the way farmers, brands, distributors, and retailers manage their operations and grow their business.
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