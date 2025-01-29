سعر Candy (CANDY)
سعر Candy (CANDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CANDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Candy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.79
- تغيير سعر Candy خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Candy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Candy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-9.54%
|60 يوم
|$ 0
|-43.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Candy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.60%
-6.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peep this meme with blonde locks and lucious meme-able style, Candy is Andy's Girlfriend. Candy is a meme-coin on the base network, we created this hot girl token for all the men on the network to simp over, top quality memes and experienced team from a 28m previous project. Exposure is key.
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