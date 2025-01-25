سعر Candle AI (CNDL)
سعر Candle AI (CNDL) المباشر لليوم هو USD 0.00270399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CNDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Candle AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K
- تغيير سعر Candle AI خلال اليوم هو -10.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.000328529528242933 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.0013010769 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.0018539847 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.003724452659544416 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000328529528242933
|-10.83%
|30 يوم
|$ -0.0013010769
|-48.11%
|60 يوم
|$ -0.0018539847
|-68.56%
|90 يوم
|$ -0.003724452659544416
|-57.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Candle AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-10.83%
-32.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CNDL aims to revolutionize trading by leveraging automated algorithms and real-time on-chain data to optimize trading strategies for maximum profitability. It seeks to provide users with efficient, transparent, and profitable trading solutions. $CNDL functions as an advanced trading platform that combines analytics and real-time on-chain data to create unique and powerful trading algorithms. These algorithms execute trade strategies that capitalize on market movements before they are reflected in traditional trading tools or charts. $CNDL's utility lies in its ability to offer liquidity pool staking, revenue sharing, and transparent tokenomics, providing users with access to exclusive events and opportunities to earn both $CNDL and ETH through a fee-free airdrop system and on-chain staking.
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