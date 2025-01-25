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سعر Candle AI (CNDL) المباشر لليوم هو USD 0.00270399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CNDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Candle AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K - تغيير سعر Candle AI خلال اليوم هو -10.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Candle AI (CNDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.000328529528242933 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.0013010769 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.0018539847 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Candle AI مقابل USD هو $ -0.003724452659544416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000328529528242933 -10.83% 30 يوم $ -0.0013010769 -48.11% 60 يوم $ -0.0018539847 -68.56% 90 يوم $ -0.003724452659544416 -57.93%

تحليل سعر Candle AI (CNDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Candle AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00268045$ 0.00268045 $ 0.00268045 24 ساعة مرتفع $ 0.00305928$ 0.00305928 $ 0.00305928 عالية طوال الوقت $ 0.04401209$ 0.04401209 $ 0.04401209 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -10.83% تغير السعر (7 أيام) -32.88%

معلومات سوق Candle AI (CNDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: