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سعر Candide Coin (CCC) المباشر لليوم هو USD 0.0011904 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Candide Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K - تغيير سعر Candide Coin خلال اليوم هو +3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Candide Coin (CCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Candide Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Candide Coin مقابل USD هو $ -0.0000492317 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Candide Coin مقابل USD هو $ +0.0000356821 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Candide Coin مقابل USD هو $ +0.0001196315157752543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.20% 30 يوم $ -0.0000492317 -4.13% 60 يوم $ +0.0000356821 +3.00% 90 يوم $ +0.0001196315157752543 +11.17%

تحليل سعر Candide Coin (CCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Candide Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00112658$ 0.00112658 $ 0.00112658 24 ساعة مرتفع $ 0.001193$ 0.001193 $ 0.001193 عالية طوال الوقت $ 0.00182807$ 0.00182807 $ 0.00182807 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +3.20% تغير السعر (7 أيام) +0.41%

معلومات سوق Candide Coin (CCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: