سعر Canadian Inuit Dog (CADINU)
سعر Canadian Inuit Dog (CADINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CADINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Canadian Inuit Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19K
- تغيير سعر Canadian Inuit Dog خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.61%
|30 يوم
|$ 0
|-10.29%
|60 يوم
|$ 0
|+47.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Canadian Inuit Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.61%
-1.94%
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