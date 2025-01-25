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سعر Canadian Inuit Dog (CADINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CADINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Canadian Inuit Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19K - تغيير سعر Canadian Inuit Dog خلال اليوم هو -1.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Canadian Inuit Dog (CADINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Canadian Inuit Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.61% 30 يوم $ 0 -10.29% 60 يوم $ 0 +47.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Canadian Inuit Dog (CADINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Canadian Inuit Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.61% تغير السعر (7 أيام) -1.94%

معلومات سوق Canadian Inuit Dog (CADINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: