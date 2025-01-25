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سعر Canada eCoin (CDN) المباشر لليوم هو USD 0.00621794 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Canada eCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02 - تغيير سعر Canada eCoin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Canada eCoin (CDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0021412396 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0014527881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0004873077841432 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0021412396 -34.43% 60 يوم $ -0.0014527881 -23.36% 90 يوم $ -0.0004873077841432 -7.26%

تحليل سعر Canada eCoin (CDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Canada eCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.2738$ 0.2738 $ 0.2738 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -27.22%

معلومات سوق Canada eCoin (CDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: