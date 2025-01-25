سعر Canada eCoin (CDN)
سعر Canada eCoin (CDN) المباشر لليوم هو USD 0.00621794. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Canada eCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02
- تغيير سعر Canada eCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDN.
خلال اليوم، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0021412396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0014527881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Canada eCoin مقابل USD هو $ -0.0004873077841432 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0021412396
|-34.43%
|60 يوم
|$ -0.0014527881
|-23.36%
|90 يوم
|$ -0.0004873077841432
|-7.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Canada eCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-27.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CDN إلى AUD
A$0.0098243452
|1 CDN إلى GBP
￡0.004974352
|1 CDN إلى EUR
€0.005907043
|1 CDN إلى USD
$0.00621794
|1 CDN إلى MYR
RM0.0271723978
|1 CDN إلى TRY
₺0.2216073816
|1 CDN إلى JPY
¥0.9701851782
|1 CDN إلى RUB
₽0.6075549174
|1 CDN إلى INR
₹0.5358620692
|1 CDN إلى IDR
Rp100.2893407982
|1 CDN إلى PHP
₱0.362195005
|1 CDN إلى EGP
￡E.0.312451485
|1 CDN إلى BRL
R$0.0367480254
|1 CDN إلى CAD
C$0.0088916542
|1 CDN إلى BDT
৳0.7585265006
|1 CDN إلى NGN
₦9.6852498822
|1 CDN إلى UAH
₴0.2606560448
|1 CDN إلى VES
Bs0.34820464
|1 CDN إلى PKR
Rs1.7315097518
|1 CDN إلى KZT
₸3.2217012522
|1 CDN إلى THB
฿0.2086740664
|1 CDN إلى TWD
NT$0.2035753556
|1 CDN إلى CHF
Fr0.005596146
|1 CDN إلى HKD
HK$0.0483755732
|1 CDN إلى MAD
.د.م0.0619928618