سعر CAMLY COIN (CAMLY)
سعر CAMLY COIN (CAMLY) المباشر لليوم هو USD 0.0000228. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CAMLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CAMLY COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.84
- تغيير سعر CAMLY COIN خلال اليوم هو -3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.0000055844 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.0000133001 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.000004375454334726528 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.27%
|30 يوم
|$ -0.0000055844
|-24.49%
|60 يوم
|$ -0.0000133001
|-58.33%
|90 يوم
|$ -0.000004375454334726528
|-16.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CAMLY COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-3.27%
+10.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Camly Ecosystem Platform functions like chakras in a body. This body is the world economy, global business and investment. Activate the earth to enter the Golden Age. Help the world become happy and prosperous, by investing in harmony and humanity"
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