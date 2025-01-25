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سعر CAMLY COIN (CAMLY) المباشر لليوم هو USD 0.0000228 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CAMLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CAMLY COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.84 - تغيير سعر CAMLY COIN خلال اليوم هو -3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CAMLY COIN (CAMLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.0000055844 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.0000133001 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CAMLY COIN مقابل USD هو $ -0.000004375454334726528 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.27% 30 يوم $ -0.0000055844 -24.49% 60 يوم $ -0.0000133001 -58.33% 90 يوم $ -0.000004375454334726528 -16.10%

تحليل سعر CAMLY COIN (CAMLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CAMLY COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002271$ 0.00002271 $ 0.00002271 24 ساعة مرتفع $ 0.00002378$ 0.00002378 $ 0.00002378 عالية طوال الوقت $ 0.0003536$ 0.0003536 $ 0.0003536 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) +10.20%

معلومات سوق CAMLY COIN (CAMLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: