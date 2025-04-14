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سعر Camille (CAMILLE) المباشر لليوم هو USD 0.062387 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر CAMILLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Camille الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Camille خلال اليوم هو -2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Camille (CAMILLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Camille مقابل USD هو $ -0.00160972896021687 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ -0.0196019392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00160972896021687 -2.51% 30 يوم $ -0.0196019392 -31.41% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Camille (CAMILLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Camille: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061666$ 0.061666 $ 0.061666 24 ساعة مرتفع $ 0.063997$ 0.063997 $ 0.063997 عالية طوال الوقت $ 0.202958$ 0.202958 $ 0.202958 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) +4.58%

معلومات سوق Camille (CAMILLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: