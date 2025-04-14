سعر Camille (CAMILLE)
سعر Camille (CAMILLE) المباشر لليوم هو USD 0.062387. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر CAMILLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Camille الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Camille خلال اليوم هو -2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر Camille مقابل USD هو $ -0.00160972896021687 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ -0.0196019392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Camille مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00160972896021687
|-2.51%
|30 يوم
|$ -0.0196019392
|-31.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Camille: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-2.51%
+4.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
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