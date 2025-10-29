معلومات سعر CameoCoin (CAMEO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +2.54% تغير السعر (7 أيام) +7.48%

سعر CameoCoin (CAMEO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAMEO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAMEO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAMEO +0.95% على مدار الساعة الماضية، +2.54% على مدار 24 ساعة، و +7.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CameoCoin (CAMEO)

القيمة السوقية $ 6.14K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.14K إمداد دورة التداول 999.40M إجمالي العرض 999,396,194.982551

القيمة السوقية الحالية لـ CameoCoin هي $ 6.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAMEO يبلغ 999.40M، مع إجمالي عرض 999396194.982551. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.14K.