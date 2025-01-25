سعر Camelot Protocol (CLOT)
سعر Camelot Protocol (CLOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Camelot Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.59K
- تغيير سعر Camelot Protocol خلال اليوم هو +18.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Camelot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Camelot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Camelot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Camelot Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.04%
|30 يوم
|$ 0
|+28.38%
|60 يوم
|$ 0
|+2.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Camelot Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+18.04%
+10.45%
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