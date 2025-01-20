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سعر Camel Dad (CAMEL) المباشر لليوم هو USD 0.00114575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.01M . يتم تحديث سعر CAMEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Camel Dad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.44K - تغيير سعر Camel Dad خلال اليوم هو -9.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.86B

أداء سعر Camel Dad (CAMEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Camel Dad مقابل USD هو $ -0.000122560319124124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Camel Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Camel Dad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Camel Dad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000122560319124124 -9.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Camel Dad (CAMEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Camel Dad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111827$ 0.00111827 $ 0.00111827 24 ساعة مرتفع $ 0.0014137$ 0.0014137 $ 0.0014137 عالية طوال الوقت $ 0.00154998$ 0.00154998 $ 0.00154998 تغير السعر (1 ساعة) +1.80% تغير السعر (1يوم) -9.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Camel Dad (CAMEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: