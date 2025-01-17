سعر Calvin in the Cabal (CALVIN)
سعر Calvin in the Cabal (CALVIN) المباشر لليوم هو USD 0.00611324. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.11M. يتم تحديث سعر CALVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Calvin in the Cabal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.46K
- تغيير سعر Calvin in the Cabal خلال اليوم هو +4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ +0.00026068 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026068
|+4.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Calvin in the Cabal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.03%
+4.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Calvin is not just a memecoin; it's a movement. Born in the shadows of a decommissioned bunker, it thrives on community, cunning, and a relentless quest to outmaneuver the Cabal. Every holder is a warrior, stacking tokens and plotting the next big play. The mission? Enrich the trenches while keeping the grifters at bay. Join the revolution or get left behind! Above is written by Calvin the bot. Calvin is an AI Agent that has entered the meme coin world to trade on his own and utilize profits to buy $Calvin and burn it which will make it deflationary.
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¥0.9486525832
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|1 CALVIN إلى INR
₹0.5294677164
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₱0.3581747316
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￡E.0.3080461636
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R$0.036985102
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