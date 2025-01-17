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سعر Calvin in the Cabal (CALVIN) المباشر لليوم هو USD 0.00611324 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.11M . يتم تحديث سعر CALVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Calvin in the Cabal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.46K - تغيير سعر Calvin in the Cabal خلال اليوم هو +4.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Calvin in the Cabal (CALVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ +0.00026068 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Calvin in the Cabal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026068 +4.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Calvin in the Cabal (CALVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Calvin in the Cabal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00563066$ 0.00563066 $ 0.00563066 24 ساعة مرتفع $ 0.00839028$ 0.00839028 $ 0.00839028 عالية طوال الوقت $ 0.00839028$ 0.00839028 $ 0.00839028 تغير السعر (1 ساعة) -6.03% تغير السعر (1يوم) +4.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Calvin in the Cabal (CALVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: