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سعر Calm Bear on Solana (CHILN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHILN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Calm Bear on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.36 - تغيير سعر Calm Bear on Solana خلال اليوم هو -6.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Calm Bear on Solana (CHILN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Calm Bear on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Calm Bear on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Calm Bear on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Calm Bear on Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.21% 30 يوم $ 0 -27.40% 60 يوم $ 0 -74.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Calm Bear on Solana (CHILN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Calm Bear on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00119897$ 0.00119897 $ 0.00119897 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -6.21% تغير السعر (7 أيام) -18.18%

معلومات سوق Calm Bear on Solana (CHILN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: