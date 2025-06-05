سعر Calm Bear (CHILN)
سعر Calm Bear (CHILN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHILN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Calm Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Calm Bear خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHILN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHILN.
خلال اليوم، كان سعر Calm Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Calm Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Calm Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Calm Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+11.59%
|60 يوم
|$ 0
|+27.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Calm Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Calm Bear $CHILN on Solana. (Website: https://www.calmbear.org/)(Telegram: https://t.me/calmbearsol) (Twitter: https://twitter.com/calmbearsol) Calm Bear ($CHILN) is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain. It is a decentralized digital asset, loved and respected by its community. Calm Bear holders have calm approach to crypto investing. Ticker is $CHILN and Calm Bear contract address is 2DfEnQrC6EVnhA3wGXiQ8UoBtEEmStsW6oNT6izn6AeH
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHILN إلى VND
₫--
|1 CHILN إلى AUD
A$--
|1 CHILN إلى GBP
￡--
|1 CHILN إلى EUR
€--
|1 CHILN إلى USD
$--
|1 CHILN إلى MYR
RM--
|1 CHILN إلى TRY
₺--
|1 CHILN إلى JPY
¥--
|1 CHILN إلى RUB
₽--
|1 CHILN إلى INR
₹--
|1 CHILN إلى IDR
Rp--
|1 CHILN إلى KRW
₩--
|1 CHILN إلى PHP
₱--
|1 CHILN إلى EGP
￡E.--
|1 CHILN إلى BRL
R$--
|1 CHILN إلى CAD
C$--
|1 CHILN إلى BDT
৳--
|1 CHILN إلى NGN
₦--
|1 CHILN إلى UAH
₴--
|1 CHILN إلى VES
Bs--
|1 CHILN إلى PKR
Rs--
|1 CHILN إلى KZT
₸--
|1 CHILN إلى THB
฿--
|1 CHILN إلى TWD
NT$--
|1 CHILN إلى AED
د.إ--
|1 CHILN إلى CHF
Fr--
|1 CHILN إلى HKD
HK$--
|1 CHILN إلى MAD
.د.م--
|1 CHILN إلى MXN
$--