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سعر Callisto Network (CLO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.10M . يتم تحديث سعر CLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Callisto Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.48 - تغيير سعر Callisto Network خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.29B

أداء سعر Callisto Network (CLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Callisto Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Callisto Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Callisto Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Callisto Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ 0 +67.65% 60 يوم $ 0 +193.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Callisto Network (CLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Callisto Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.535004$ 0.535004 $ 0.535004 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) +13.96%

معلومات سوق Callisto Network (CLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: