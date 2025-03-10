سعر Call of Memes Yacht Club (COME)
سعر Call of Memes Yacht Club (COME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.54K. يتم تحديث سعر COME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Call of Memes Yacht Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.77K
- تغيير سعر Call of Memes Yacht Club خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2,100.00T
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خلال اليوم، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-48.20%
|60 يوم
|$ 0
|-73.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Call of Memes Yacht Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
#1 Meme Coin of #CoreDAO, a pioneering initiative set to transform the web3 ecosystem by blending the playful spirit of memes with the luxury of yacht club culture.
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