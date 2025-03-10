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سعر Call of Memes Yacht Club (COME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.54K . يتم تحديث سعر COME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Call of Memes Yacht Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.77K - تغيير سعر Call of Memes Yacht Club خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 2,100.00T

أداء سعر Call of Memes Yacht Club (COME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Call of Memes Yacht Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -48.20% 60 يوم $ 0 -73.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Call of Memes Yacht Club (COME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Call of Memes Yacht Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Call of Memes Yacht Club (COME)

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