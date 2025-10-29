معلومات سعر Call Of Degens (COD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -1.92% تغير السعر (7 أيام) +12.41%

سعر Call Of Degens (COD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COD +1.04% على مدار الساعة الماضية، -1.92% على مدار 24 ساعة، و +12.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Call Of Degens (COD)

القيمة السوقية $ 5.28K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.28K إمداد دورة التداول 999.83M إجمالي العرض 999,827,684.230597

القيمة السوقية الحالية لـ Call Of Degens هي $ 5.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COD يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999827684.230597. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28K.