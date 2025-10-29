سعر Call Of Degens المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Call Of Degens المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Call Of Degens

سعر Call Of Degens (COD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 COD إلى USD:

--
----
-1.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Call Of Degens (COD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:10:41 (UTC+8)

معلومات سعر Call Of Degens (COD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-1.92%

+12.41%

+12.41%

سعر Call Of Degens (COD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COD +1.04% على مدار الساعة الماضية، -1.92% على مدار 24 ساعة، و +12.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Call Of Degens (COD)

$ 5.28K
$ 5.28K$ 5.28K

--
----

$ 5.28K
$ 5.28K$ 5.28K

999.83M
999.83M 999.83M

999,827,684.230597
999,827,684.230597 999,827,684.230597

القيمة السوقية الحالية لـ Call Of Degens هي $ 5.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COD يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999827684.230597. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28K.

سجل سعر Call Of Degens (COD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Call Of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Call Of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Call Of Degens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Call Of Degens مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.92%
30 يوم$ 0-41.89%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Call Of Degens ( COD )

Experience the next-gen of multiplayer Play-to-Earn shooters — powered exclusively by COD token. Play as iconic characters and earn monetary rewards via our innovative P2E system. Play, socialise and earn in the most cutting-edge, fast-paced gaming experience in crypto.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Call Of Degens (COD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Call Of Degens (USD)

كم ستكون قيمة Call Of Degens (COD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Call Of Degens (COD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Call Of Degens.

تحقق الآن من توقعات سعر Call Of Degens!

عملة COD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Call Of Degens (COD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Call Of Degens (COD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Call Of Degens (COD)

كم يساوي Call Of Degens (COD) اليوم؟
سعر COD المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COD إلى USD الحالي؟
سعر COD إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Call Of Degens ؟
القيمة السوقية لعملة COD هي $ 5.28K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COD؟
العرض المتداول لتوكن COD هو 999.83M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COD؟
حقق COD سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 COD.
ما هو حجم تداول COD؟
حجم تداول COD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع COD هذا العام؟
قد يرتفع COD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:10:41 (UTC+8)

تحديثات Call Of Degens (COD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

