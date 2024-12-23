سعر Caitlyn Jenner (JENNER)
سعر Caitlyn Jenner (JENNER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.27K. يتم تحديث سعر JENNER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Caitlyn Jenner الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 910.28
- تغيير سعر Caitlyn Jenner خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ 0
|-6.84%
|60 يوم
|$ 0
|+8.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Caitlyn Jenner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.45%
-19.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$JENNER is a pioneering cryptocurrency on the Ethereum blockchain, endorsed by the vision and brand of Caitlyn Jenner. Designed to empower the community and offer unique value, $JENNER aims to revolutionize the digital economy by providing a secure, transparent, and innovative platform for transactions and interactions.
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