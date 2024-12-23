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سعر Caitlyn Jenner (JENNER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.27K . يتم تحديث سعر JENNER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Caitlyn Jenner الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 910.28 - تغيير سعر Caitlyn Jenner خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Caitlyn Jenner (JENNER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Caitlyn Jenner مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.45% 30 يوم $ 0 -6.84% 60 يوم $ 0 +8.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Caitlyn Jenner (JENNER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Caitlyn Jenner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00781975$ 0.00781975 $ 0.00781975 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -19.82%

معلومات سوق Caitlyn Jenner (JENNER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: