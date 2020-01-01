توكنوميكس Cairo Bank (CBANK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cairo Bank (CBANK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cairo Bank (CBANK) Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. الموقع الرسمي: https://cairofinance.app/ الوثيقة البيضاء: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ اشتر CBANK الآن!

توكنوميكس Cairo Bank (CBANK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cairo Bank (CBANK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 322.82K $ 322.82K $ 322.82K إجمالي العرض: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M العرض المتداول: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 360.26K $ 360.26K $ 360.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 السعر الحالي: $ 0.100072 $ 0.100072 $ 0.100072 معرفة المزيد عن سعر Cairo Bank (CBANK)

توكنوميكس Cairo Bank (CBANK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cairo Bank (CBANK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CBANK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBANK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBANK، استكشف السعر المباشر لتوكن CBANK!

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