سعر Cainam (CAINAM)
سعر Cainam (CAINAM) المباشر لليوم هو USD 0.00151093. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر CAINAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cainam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M
- تغيير سعر Cainam خلال اليوم هو -13.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ -0.00023235251183365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023235251183365
|-13.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cainam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.89%
-13.32%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives.
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