احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAINAM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAINAM.

سعر Cainam (CAINAM) المباشر لليوم هو USD 0.00151093 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر CAINAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cainam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04M - تغيير سعر Cainam خلال اليوم هو -13.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cainam (CAINAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ -0.00023235251183365 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cainam مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023235251183365 -13.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cainam (CAINAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cainam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124173$ 0.00124173 $ 0.00124173 24 ساعة مرتفع $ 0.00232195$ 0.00232195 $ 0.00232195 عالية طوال الوقت $ 0.00232195$ 0.00232195 $ 0.00232195 تغير السعر (1 ساعة) +5.89% تغير السعر (1يوم) -13.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Cainam (CAINAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: