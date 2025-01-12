سعر CAICA Coin (CICC)
سعر CAICA Coin (CICC) المباشر لليوم هو USD 0.01204887. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CICC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CAICA Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.48
- تغيير سعر CAICA Coin خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CICC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CICC.
خلال اليوم، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.00031732696313042 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.0027299197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ +0.0004457780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.003312028230018455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00031732696313042
|-2.56%
|30 يوم
|$ -0.0027299197
|-22.65%
|60 يوم
|$ +0.0004457780
|+3.70%
|90 يوم
|$ -0.003312028230018455
|-21.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CAICA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.56%
-0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CICC إلى AUD
A$0.0195191694
|1 CICC إلى GBP
￡0.0097595847
|1 CICC إلى EUR
€0.0116874039
|1 CICC إلى USD
$0.01204887
|1 CICC إلى MYR
RM0.0540994263
|1 CICC إلى TRY
₺0.426529998
|1 CICC إلى JPY
¥1.8997453329
|1 CICC إلى RUB
₽1.2245266581
|1 CICC إلى INR
₹1.0382511279
|1 CICC إلى IDR
Rp197.5224274128
|1 CICC إلى PHP
₱0.71088333
|1 CICC إلى EGP
￡E.0.608467935
|1 CICC إلى BRL
R$0.0737390844
|1 CICC إلى CAD
C$0.0173503728
|1 CICC إلى BDT
৳1.4763480411
|1 CICC إلى NGN
₦18.7676813781
|1 CICC إلى UAH
₴0.5117155089
|1 CICC إلى VES
Bs0.63859011
|1 CICC إلى PKR
Rs3.3703099164
|1 CICC إلى KZT
₸6.3885518514
|1 CICC إلى THB
฿0.4178548116
|1 CICC إلى TWD
NT$0.3989380857
|1 CICC إلى CHF
Fr0.0109644717
|1 CICC إلى HKD
HK$0.0937402086
|1 CICC إلى MAD
.د.م0.1215730983