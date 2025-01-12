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سعر CAICA Coin (CICC) المباشر لليوم هو USD 0.01204887 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CICC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CAICA Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.48 - تغيير سعر CAICA Coin خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CAICA Coin (CICC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.00031732696313042 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.0027299197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ +0.0004457780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CAICA Coin مقابل USD هو $ -0.003312028230018455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00031732696313042 -2.56% 30 يوم $ -0.0027299197 -22.65% 60 يوم $ +0.0004457780 +3.70% 90 يوم $ -0.003312028230018455 -21.56%

تحليل سعر CAICA Coin (CICC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CAICA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01141142$ 0.01141142 $ 0.01141142 24 ساعة مرتفع $ 0.0123733$ 0.0123733 $ 0.0123733 عالية طوال الوقت $ 0.921512$ 0.921512 $ 0.921512 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -0.14%

معلومات سوق CAICA Coin (CICC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: