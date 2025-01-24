سعر Cadence Protocol (CAD)
سعر Cadence Protocol (CAD) المباشر لليوم هو USD 0.00347928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.15K. يتم تحديث سعر CAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cadence Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.85
- تغيير سعر Cadence Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.37M
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خلال اليوم، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ -0.0008395133 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ +0.0009925996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ -0.08432494906369786 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008395133
|-24.12%
|60 يوم
|$ +0.0009925996
|+28.53%
|90 يوم
|$ -0.08432494906369786
|-96.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cadence Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+208.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cadence Protocol is an intent-centric perpetuals aggregator first launching as the flagship perpetuals protocol on Canto that will be the most capital-efficient use of liquidity by integrating Real World Assets (RWAs), Contract-Secured Revenue (CSR), and Liquid Staking Derivatives (LSDs). This protocol will be integrated into Cadence's intent-based execution network, Symphony. Cadence, powered by Symphony, will tackle liquidity fragmentation and redefine DApp user experience to revolutionize the DeFi ecosystem. Cadence Protocol has four founders with extensive expertise in the Web3 industry building DeFi aggregation systems, production-level smart contracts, general message passing, and cross-chain communication.
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