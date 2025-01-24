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سعر Cadence Protocol (CAD) المباشر لليوم هو USD 0.00347928 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.15K . يتم تحديث سعر CAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cadence Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.85 - تغيير سعر Cadence Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.37M

أداء سعر Cadence Protocol (CAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ -0.0008395133 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ +0.0009925996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cadence Protocol مقابل USD هو $ -0.08432494906369786 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0008395133 -24.12% 60 يوم $ +0.0009925996 +28.53% 90 يوم $ -0.08432494906369786 -96.03%

تحليل سعر Cadence Protocol (CAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cadence Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.423123$ 0.423123 $ 0.423123 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +208.17%

معلومات سوق Cadence Protocol (CAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: