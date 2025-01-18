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سعر Cadabra Finance (ABRA) المباشر لليوم هو USD 0.797537 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cadabra Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.51K - تغيير سعر Cadabra Finance خلال اليوم هو +1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cadabra Finance (ABRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +0.01217752 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +1.5158505025 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +1.4655416293 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +0.51796552700402393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01217752 +1.55% 30 يوم $ +1.5158505025 +190.07% 60 يوم $ +1.4655416293 +183.76% 90 يوم $ +0.51796552700402393 +185.27%

تحليل سعر Cadabra Finance (ABRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cadabra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.702003$ 0.702003 $ 0.702003 24 ساعة مرتفع $ 0.827116$ 0.827116 $ 0.827116 عالية طوال الوقت $ 0.979227$ 0.979227 $ 0.979227 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +1.55% تغير السعر (7 أيام) +190.19%

معلومات سوق Cadabra Finance (ABRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: