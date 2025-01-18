سعر Cadabra Finance (ABRA)
سعر Cadabra Finance (ABRA) المباشر لليوم هو USD 0.797537. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cadabra Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.51K
- تغيير سعر Cadabra Finance خلال اليوم هو +1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +0.01217752 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +1.5158505025 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +1.4655416293 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cadabra Finance مقابل USD هو $ +0.51796552700402393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01217752
|+1.55%
|30 يوم
|$ +1.5158505025
|+190.07%
|60 يوم
|$ +1.4655416293
|+183.76%
|90 يوم
|$ +0.51796552700402393
|+185.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cadabra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+1.55%
+190.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do: 1. Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols. 2. Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding. 3. Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 4. Automates your manual actions, saving both gas and your time. Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price. 1. Cadabra finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 2. All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading. 3. All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.
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