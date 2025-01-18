سعر CACA (CACA)
سعر CACA (CACA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CACA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CACA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 418.22
- تغيير سعر CACA خلال اليوم هو +10.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CACA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CACA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CACA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CACA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.65%
|30 يوم
|$ 0
|-26.89%
|60 يوم
|$ 0
|-35.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CACA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.95%
+10.65%
+8.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The #jechiedanslaseine movement highlights the foolishness and hypocrisy of French politicians, with the Seine River symbolizing this outrage. La caca, the flag from the meme world, represents resilience and change. Legends some say $CACA from the Seine, others from the Élysée Palace or the Louvre. We believe it comes from the people. Like everyone, La caca starts pure but must navigate a dirty world. It offers humorous yet steadfast strength, challenging hypocrisy without violence. La caca, like toilet paper, is something everyone needs and loves. C'est la caca!
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