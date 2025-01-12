سعر Cabal (CABAL)
سعر Cabal (CABAL) المباشر لليوم هو USD 0.03591475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CABAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cabal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.63
- تغيير سعر Cabal خلال اليوم هو +4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cabal مقابل USD هو $ +0.00146007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cabal مقابل USD هو $ -0.0128840466 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cabal مقابل USD هو $ -0.0257325592 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cabal مقابل USD هو $ -0.0589459223526777 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00146007
|+4.24%
|30 يوم
|$ -0.0128840466
|-35.87%
|60 يوم
|$ -0.0257325592
|-71.64%
|90 يوم
|$ -0.0589459223526777
|-62.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cabal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+4.24%
-21.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Cabal is where the upper echelon of users gather and discuss the alpha.
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