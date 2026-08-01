سعر BytomDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع BytomDAO (BTM) اليوم هو $ 0.01039054، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTM الحالي إلى USD هو $ 0.01039054 لكل BTM.

يحتل BytomDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,202,504، مع عرض متداول قدره 500.70M BTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTM بين $ 0.01039002 (أدنى) و$ 0.01039143 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02402455، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00600134.

على المدى القصير، تحرك BTM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-14.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.04K.

معلومات سوق BytomDAO (BTM)

القيمة السوقية $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M الحجم (24 ساعة) $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.82M$ 21.82M $ 21.82M إمداد دورة التداول 500.70M 500.70M 500.70M إجمالي العرض 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

القيمة السوقية الحالية لـ BytomDAO هي $ 5.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.04K. العرض المتداول لـ BTM يبلغ 500.70M، مع إجمالي عرض 931520516.0511441. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.82M.