سعر Byat (BYAT)
سعر Byat (BYAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BYAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Byat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.93
- تغيير سعر Byat خلال اليوم هو +1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Byat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Byat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Byat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Byat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-19.11%
|60 يوم
|$ 0
|-26.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Byat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+1.45%
-15.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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