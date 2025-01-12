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سعر bXNF (BXNF) المباشر لليوم هو USD 0.03295159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.44K . يتم تحديث سعر BXNF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bXNF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.51 - تغيير سعر bXNF خلال اليوم هو +1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 407.74K

أداء سعر bXNF (BXNF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bXNF مقابل USD هو $ +0.00040039 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bXNF مقابل USD هو $ -0.0044157536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bXNF مقابل USD هو $ -0.0031196884 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bXNF مقابل USD هو $ -0.01289372729053394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040039 +1.23% 30 يوم $ -0.0044157536 -13.40% 60 يوم $ -0.0031196884 -9.46% 90 يوم $ -0.01289372729053394 -28.12%

تحليل سعر bXNF (BXNF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bXNF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03237076$ 0.03237076 $ 0.03237076 24 ساعة مرتفع $ 0.03345477$ 0.03345477 $ 0.03345477 عالية طوال الوقت $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) -5.02%

معلومات سوق bXNF (BXNF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: