سعر BXH (BXH)
سعر BXH (BXH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BXH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BXH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.04
- تغيير سعر BXH خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BXH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BXH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BXH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BXH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-10.38%
|60 يوم
|$ 0
|-22.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BXH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.05%
-5.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance token for BXH DEX, farmed through liquidity mining similar to other DEX tokens, a certain amount of tokens are repurchased and burned. Project is a DEX on Huobi Eco Chain mainly aimed at the Chinese market, an English interface is also available. "BXH" stands for "Bitcoin DEX on HECO"
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