سعر BWOB (BWOB)
سعر BWOB (BWOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.99K. يتم تحديث سعر BWOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BWOB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.57K
- تغيير سعر BWOB خلال اليوم هو +0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M
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خلال اليوم، كان سعر BWOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BWOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BWOB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BWOB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BWOB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
+0.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.
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