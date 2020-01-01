توكنوميكس Buz Economy (BUZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Buz Economy (BUZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Buz Economy (BUZ) The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. الموقع الرسمي: https://buzeconomy.com اشتر BUZ الآن!

توكنوميكس Buz Economy (BUZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Buz Economy (BUZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.074536 $ 0.074536 $ 0.074536 السعر الحالي: $ 0.074563 $ 0.074563 $ 0.074563 معرفة المزيد عن سعر Buz Economy (BUZ)

توكنوميكس Buz Economy (BUZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Buz Economy (BUZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUZ، استكشف السعر المباشر لتوكن BUZ!

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