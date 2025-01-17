سعر Buz Economy (BUZ)
سعر Buz Economy (BUZ) المباشر لليوم هو USD 0.214834. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.22M. يتم تحديث سعر BUZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buz Economy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.84K
- تغيير سعر Buz Economy خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M
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خلال اليوم، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ -0.0126296534942355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ +0.0786639182 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ +0.0190984633 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ -0.03154791428381015 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0126296534942355
|-5.55%
|30 يوم
|$ +0.0786639182
|+36.62%
|60 يوم
|$ +0.0190984633
|+8.89%
|90 يوم
|$ -0.03154791428381015
|-12.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buz Economy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-5.55%
-20.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.
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