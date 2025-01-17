احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUZ.

سعر Buz Economy (BUZ) المباشر لليوم هو USD 0.214834 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.22M . يتم تحديث سعر BUZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Buz Economy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.84K - تغيير سعر Buz Economy خلال اليوم هو -5.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M

أداء سعر Buz Economy (BUZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ -0.0126296534942355 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ +0.0786639182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ +0.0190984633 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Buz Economy مقابل USD هو $ -0.03154791428381015 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0126296534942355 -5.55% 30 يوم $ +0.0786639182 +36.62% 60 يوم $ +0.0190984633 +8.89% 90 يوم $ -0.03154791428381015 -12.80%

تحليل سعر Buz Economy (BUZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Buz Economy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.214065$ 0.214065 $ 0.214065 24 ساعة مرتفع $ 0.228012$ 0.228012 $ 0.228012 عالية طوال الوقت $ 0.646605$ 0.646605 $ 0.646605 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -5.55% تغير السعر (7 أيام) -20.96%

معلومات سوق Buz Economy (BUZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: