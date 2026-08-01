سعر BUYSEXUAL اليوم

السعر المباشر لمشروع BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUYSEXUAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUYSEXUAL.

يحتل BUYSEXUAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,020، مع عرض متداول قدره 999.99M BUYSEXUAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUYSEXUAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUYSEXUAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-15.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

القيمة السوقية $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,993,420.157134 999,993,420.157134 999,993,420.157134

القيمة السوقية الحالية لـ BUYSEXUAL هي $ 25.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUYSEXUAL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999993420.157134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.02K.