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سعر BUYSEXUAL المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BUYSEXUAL هي 25,020 USD. تابع تحديثات أسعار BUYSEXUAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BUYSEXUAL المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BUYSEXUAL هي 25,020 USD. تابع تحديثات أسعار BUYSEXUAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BUYSEXUAL

معلومات سعر BUYSEXUAL

ما هو BUYSEXUAL

الموقع الرسمي لـ BUYSEXUAL

اقتصاد توكن BUYSEXUAL

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سعر BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BUYSEXUAL إلى USD:

$0.00002502
$0.00002502$0.00002502
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:18:56 (UTC+8)

سعر BUYSEXUAL اليوم

السعر المباشر لمشروع BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUYSEXUAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUYSEXUAL.

يحتل BUYSEXUAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,020، مع عرض متداول قدره 999.99M BUYSEXUAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUYSEXUAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUYSEXUAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-15.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

$ 25.02K
$ 25.02K$ 25.02K

--
----

$ 25.02K
$ 25.02K$ 25.02K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,420.157134
999,993,420.157134 999,993,420.157134

القيمة السوقية الحالية لـ BUYSEXUAL هي $ 25.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUYSEXUAL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999993420.157134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.02K.

سجل سعر BUYSEXUAL بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

--

-1.51%

-15.29%

-15.29%

سجل سعر BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUYSEXUAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUYSEXUAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUYSEXUAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUYSEXUAL مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.51%
30 يوم$ 0-88.25%
60 يوم$ 0--
90 يوم----

توقعات أسعار BUYSEXUAL

BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BUYSEXUAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBUYSEXUAL (BUYSEXUAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BUYSEXUAL نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BUYSEXUAL الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BUYSEXUAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BUYSEXUAL.

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المصدر BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن BUYSEXUAL

ما هو تداول BUYSEXUAL الآن؟

السعر الحالي: $، مع حركة سعرية بلغت -1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب BUYSEXUAL اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

ما مدى سيولة سوق BUYSEXUAL؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن BUYSEXUAL؟

مع وجود 999993420.157134 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن BUYSEXUAL بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $ وذروته ATL البالغة $ توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول BUYSEXUAL اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى BUYSEXUAL على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BUYSEXUAL

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:18:56 (UTC+8)

تحديثات BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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