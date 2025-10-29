سعر BUY THE HAT المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BUY THE HAT المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTH بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر BUY THE HAT (BTH)

السعر المباشر لـ 1 BTH إلى USD:

$0.00088782
$0.00088782$0.00088782
-6.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار BUY THE HAT (BTH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:03:10 (UTC+8)

معلومات سعر BUY THE HAT (BTH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01883819
$ 0.01883819$ 0.01883819

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-6.15%

-6.76%

-6.76%

سعر BUY THE HAT (BTH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTH على الإطلاق هو $ 0.01883819، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTH -0.40% على مدار الساعة الماضية، -6.15% على مدار 24 ساعة، و -6.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BUY THE HAT (BTH)

$ 873.34K
$ 873.34K$ 873.34K

--
----

$ 873.34K
$ 873.34K$ 873.34K

978.95M
978.95M 978.95M

978,954,571.4758264
978,954,571.4758264 978,954,571.4758264

القيمة السوقية الحالية لـ BUY THE HAT هي $ 873.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTH يبلغ 978.95M، مع إجمالي عرض 978954571.4758264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 873.34K.

سجل سعر BUY THE HAT (BTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUY THE HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUY THE HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUY THE HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUY THE HAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.15%
30 يوم$ 0+28.49%
60 يوم$ 0-11.65%
90 يوم$ 0--

ما هو BUY THE HAT ( BTH )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر BUY THE HAT (USD)

كم ستكون قيمة BUY THE HAT (BTH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BUY THE HAT (BTH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BUY THE HAT.

تحقق الآن من توقعات سعر BUY THE HAT!

عملة BTH إلى العملات المحلية

توكنوميكس BUY THE HAT (BTH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BUY THE HAT (BTH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BTH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BUY THE HAT (BTH)

كم يساوي BUY THE HAT (BTH) اليوم؟
سعر BTH المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BTH إلى USD الحالي؟
سعر BTH إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BUY THE HAT ؟
القيمة السوقية لعملة BTH هي $ 873.34K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BTH؟
العرض المتداول لتوكن BTH هو 978.95M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BTH؟
حقق BTH سعرًا قياسيًا قدره 0.01883819 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BTH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BTH.
ما هو حجم تداول BTH؟
حجم تداول BTH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BTH هذا العام؟
قد يرتفع BTH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BTH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:03:10 (UTC+8)

تحديثات BUY THE HAT (BTH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

