معلومات سعر BUY THE HAT (BTH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.01883819 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -6.15% تغير السعر (7 أيام) -6.76%

سعر BUY THE HAT (BTH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTH على الإطلاق هو $ 0.01883819، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTH -0.40% على مدار الساعة الماضية، -6.15% على مدار 24 ساعة، و -6.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BUY THE HAT (BTH)

القيمة السوقية $ 873.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 873.34K إمداد دورة التداول 978.95M إجمالي العرض 978,954,571.4758264

القيمة السوقية الحالية لـ BUY THE HAT هي $ 873.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTH يبلغ 978.95M، مع إجمالي عرض 978954571.4758264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 873.34K.