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سعر Buy the DIP (DIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Buy the DIP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.89K - تغيير سعر Buy the DIP خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Buy the DIP (DIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ 0 -25.74% 60 يوم $ 0 -39.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Buy the DIP (DIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Buy the DIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00336013$ 0.00336013 $ 0.00336013 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -13.36%

معلومات سوق Buy the DIP (DIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: