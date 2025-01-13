سعر Buy the DIP (DIP)
سعر Buy the DIP (DIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buy the DIP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.89K
- تغيير سعر Buy the DIP خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buy the DIP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.07%
|30 يوم
|$ 0
|-25.74%
|60 يوم
|$ 0
|-39.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buy the DIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-1.07%
-13.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
You know what they always tell you: buy the DIP. THIS IS THE DIP. If BTC monthly price change is positive, we will burn the same percentage increase, up to 5% If BTC monthly price change is negative, we will burn the same percentage decrease, up to 10%
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