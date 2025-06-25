احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SLEEPCOIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SLEEPCOIN.

سعر buy and sleep (SLEEPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.62K . يتم تحديث سعر SLEEPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق buy and sleep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر buy and sleep خلال اليوم هو +33.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر buy and sleep (SLEEPCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +33.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر buy and sleep (SLEEPCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر buy and sleep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -16.70% تغير السعر (1يوم) +33.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق buy and sleep (SLEEPCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: