سعر buy and sleep (SLEEPCOIN)
سعر buy and sleep (SLEEPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.62K. يتم تحديث سعر SLEEPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق buy and sleep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر buy and sleep خلال اليوم هو +33.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر buy and sleep مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+33.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر buy and sleep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-16.70%
+33.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.
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