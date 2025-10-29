معلومات سعر buy and retire (401K) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -9.90% تغير السعر (7 أيام) -16.08% تغير السعر (7 أيام) -16.08%

سعر buy and retire (401K) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401K بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401K على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401K +0.09% على مدار الساعة الماضية، -9.90% على مدار 24 ساعة، و -16.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق buy and retire (401K)

القيمة السوقية $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.21K$ 30.21K $ 30.21K إمداد دورة التداول 998.52M 998.52M 998.52M إجمالي العرض 998,522,640.365914 998,522,640.365914 998,522,640.365914

القيمة السوقية الحالية لـ buy and retire هي $ 30.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401K يبلغ 998.52M، مع إجمالي عرض 998522640.365914. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.21K.