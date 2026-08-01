سعر Butthole Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Butthole Coin (BUTTHOLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUTTHOLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUTTHOLE.

يحتل Butthole Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 314,674، مع عرض متداول قدره 999.99M BUTTHOLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUTTHOLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.133071، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUTTHOLE بمقدار -2.21% خلال الساعة الماضية و-3.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.36K.

معلومات سوق Butthole Coin (BUTTHOLE)

القيمة السوقية $ 314.67K$ 314.67K $ 314.67K الحجم (24 ساعة) $ 117.36K$ 117.36K $ 117.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 314.67K$ 314.67K $ 314.67K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

القيمة السوقية الحالية لـ Butthole Coin هي $ 314.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.36K. العرض المتداول لـ BUTTHOLE يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991959.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.67K.