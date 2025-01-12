سعر Butterfly Ai (FLY)
سعر Butterfly Ai (FLY) المباشر لليوم هو USD 0.00138684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.87K. يتم تحديث سعر FLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Butterfly Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.79
- تغيير سعر Butterfly Ai خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.0002812876 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.0001026945 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.20894912535465748 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ -0.0002812876
|-20.28%
|60 يوم
|$ -0.0001026945
|-7.40%
|90 يوم
|$ -0.20894912535465748
|-99.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Butterfly Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.45%
-11.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ButterFly AI redefines how users connect with decentralized applications (dApps) by offering a secure, connectionless solution that fundamentally changes blockchain interactions. Our platform provides a seamless experience for users looking to claim revenue sharing, stake tokens, and engage in Leaderboard Play-to-Earn (P2E) games—eliminating the need for repeated wallet authorizations and mitigating the risks associated with traditional connection methods. ButterFly AI introduces an innovative proof-of-ownership mechanism for connecting to dApps. Instead of conventional wallet connections that require direct authorizations, users send a nominal transaction (0.0001 ETH) to a unique address generated by ButterFly. This transaction acts as an authorization that only the wallet owner can perform, ensuring that the user remains in full control of their assets while securely interacting with the platform. This process significantly enhances user security and convenience by reducing the vulnerabilities associated with typical wallet connections.
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