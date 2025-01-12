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سعر Butterfly Ai (FLY) المباشر لليوم هو USD 0.00138684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.87K . يتم تحديث سعر FLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Butterfly Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.79 - تغيير سعر Butterfly Ai خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Butterfly Ai (FLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.0002812876 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.0001026945 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Butterfly Ai مقابل USD هو $ -0.20894912535465748 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.45% 30 يوم $ -0.0002812876 -20.28% 60 يوم $ -0.0001026945 -7.40% 90 يوم $ -0.20894912535465748 -99.34%

تحليل سعر Butterfly Ai (FLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Butterfly Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00138684$ 0.00138684 $ 0.00138684 24 ساعة مرتفع $ 0.00141063$ 0.00141063 $ 0.00141063 عالية طوال الوقت $ 0.493529$ 0.493529 $ 0.493529 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -11.24%

معلومات سوق Butterfly Ai (FLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: