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سعر Butane Token (BTN) المباشر لليوم هو USD 1.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Butane Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.74 - تغيير سعر Butane Token خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Butane Token (BTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ -0.02182017028692 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ -0.1711026880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ +1.5660231360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ +0.9535534201621617 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.02182017028692 -1.57% 30 يوم $ -0.1711026880 -12.58% 60 يوم $ +1.5660231360 +115.15% 90 يوم $ +0.9535534201621617 +234.61%

تحليل سعر Butane Token (BTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Butane Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24 ساعة مرتفع $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 عالية طوال الوقت $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -1.84%

معلومات سوق Butane Token (BTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: