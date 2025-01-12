سعر Butane Token (BTN)
سعر Butane Token (BTN) المباشر لليوم هو USD 1.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Butane Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.74
- تغيير سعر Butane Token خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ -0.02182017028692 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ -0.1711026880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ +1.5660231360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Butane Token مقابل USD هو $ +0.9535534201621617 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02182017028692
|-1.57%
|30 يوم
|$ -0.1711026880
|-12.58%
|60 يوم
|$ +1.5660231360
|+115.15%
|90 يوم
|$ +0.9535534201621617
|+234.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Butane Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-1.57%
-1.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Butane token is the governance and fee token of the Butane Protocol synthetics platform, an upcoming DeFi solution in the Cardano ecosystem.
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