سعر Business Coin (BUSINESS)
سعر Business Coin (BUSINESS) المباشر لليوم هو USD 0.01470952. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUSINESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Business Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.90K
- تغيير سعر Business Coin خلال اليوم هو +24.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ +0.00285405 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ +0.0002914691 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00285405
|+24.07%
|30 يوم
|$ +0.0002914691
|+1.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Business Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.56%
+24.07%
+80.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.
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