احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUSINESS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUSINESS.

سعر Business Coin (BUSINESS) المباشر لليوم هو USD 0.01470952 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BUSINESS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Business Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.90K - تغيير سعر Business Coin خلال اليوم هو +24.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Business Coin (BUSINESS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ +0.00285405 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ +0.0002914691 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Business Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00285405 +24.07% 30 يوم $ +0.0002914691 +1.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Business Coin (BUSINESS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Business Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0118215$ 0.0118215 $ 0.0118215 24 ساعة مرتفع $ 0.01641198$ 0.01641198 $ 0.01641198 عالية طوال الوقت $ 0.01914438$ 0.01914438 $ 0.01914438 تغير السعر (1 ساعة) -5.56% تغير السعر (1يوم) +24.07% تغير السعر (7 أيام) +80.17%

معلومات سوق Business Coin (BUSINESS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: