سعر Bursaspor Fan Token (TMSH)
سعر Bursaspor Fan Token (TMSH) المباشر لليوم هو USD 0.00470572. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.07K. يتم تحديث سعر TMSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bursaspor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37K
- تغيير سعر Bursaspor Fan Token خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TMSH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TMSH.
خلال اليوم، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0007780470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0009168229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0012668651307564025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0007780470
|-16.53%
|60 يوم
|$ +0.0009168229
|+19.48%
|90 يوم
|$ +0.0012668651307564025
|+36.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bursaspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-0.01%
-4.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TMSH إلى AUD
A$0.0074820948
|1 TMSH إلى GBP
￡0.0037175188
|1 TMSH إلى EUR
€0.004470434
|1 TMSH إلى USD
$0.00470572
|1 TMSH إلى MYR
RM0.0210816256
|1 TMSH إلى TRY
₺0.1655942868
|1 TMSH إلى JPY
¥0.7367275232
|1 TMSH إلى RUB
₽0.4840774164
|1 TMSH إلى INR
₹0.3999391428
|1 TMSH إلى IDR
Rp75.8986990516
|1 TMSH إلى PHP
₱0.275755192
|1 TMSH إلى EGP
￡E.0.2392388048
|1 TMSH إلى BRL
R$0.0285637204
|1 TMSH إلى CAD
C$0.0067291796
|1 TMSH إلى BDT
৳0.5599336228
|1 TMSH إلى NGN
₦7.2731137748
|1 TMSH إلى UAH
₴0.1965108672
|1 TMSH إلى VES
Bs0.23999172
|1 TMSH إلى PKR
Rs1.3042373552
|1 TMSH إلى KZT
₸2.4611386172
|1 TMSH إلى THB
฿0.1612179672
|1 TMSH إلى TWD
NT$0.1537829296
|1 TMSH إلى CHF
Fr0.0041880908
|1 TMSH إلى HKD
HK$0.0365163872
|1 TMSH إلى MAD
.د.م0.0471513144