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سعر Bursaspor Fan Token (TMSH) المباشر لليوم هو USD 0.00470572 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.07K . يتم تحديث سعر TMSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bursaspor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.37K - تغيير سعر Bursaspor Fan Token خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.10M

أداء سعر Bursaspor Fan Token (TMSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ -0.0007780470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0009168229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bursaspor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0012668651307564025 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ -0.0007780470 -16.53% 60 يوم $ +0.0009168229 +19.48% 90 يوم $ +0.0012668651307564025 +36.84%

تحليل سعر Bursaspor Fan Token (TMSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bursaspor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00469656$ 0.00469656 $ 0.00469656 24 ساعة مرتفع $ 0.00482683$ 0.00482683 $ 0.00482683 عالية طوال الوقت $ 0.092941$ 0.092941 $ 0.092941 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -4.84%

معلومات سوق Bursaspor Fan Token (TMSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: