سعر Burrial (BURRY)
سعر Burrial (BURRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BURRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Burrial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Burrial خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BURRY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BURRY.
خلال اليوم، كان سعر Burrial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Burrial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Burrial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Burrial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-15.05%
|60 يوم
|$ 0
|+79.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Burrial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.23%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BURRY, the token adopted by the FUDDIES NFTs community, draws inspiration from the famed investor Michael Burry. The meme behind BURRY is encapsulated in the phrase "Burry" your $SUI, inviting users to metaphorically bury their investments in the ground, nurturing them for long-term growth. This playful concept aligns with the community's spirit, emphasizing patience and a strategic approach to financial holdings. As a symbol of camaraderie within the FUDDIES NFTs community, BURRY fosters engagement through shared humor and a commitment to the art of "Burry"-ing, creating a unique space where holders can collectively enjoy the journey of watching their investments flourish over time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BURRY إلى AUD
A$--
|1 BURRY إلى GBP
￡--
|1 BURRY إلى EUR
€--
|1 BURRY إلى USD
$--
|1 BURRY إلى MYR
RM--
|1 BURRY إلى TRY
₺--
|1 BURRY إلى JPY
¥--
|1 BURRY إلى RUB
₽--
|1 BURRY إلى INR
₹--
|1 BURRY إلى IDR
Rp--
|1 BURRY إلى PHP
₱--
|1 BURRY إلى EGP
￡E.--
|1 BURRY إلى BRL
R$--
|1 BURRY إلى CAD
C$--
|1 BURRY إلى BDT
৳--
|1 BURRY إلى NGN
₦--
|1 BURRY إلى UAH
₴--
|1 BURRY إلى VES
Bs--
|1 BURRY إلى PKR
Rs--
|1 BURRY إلى KZT
₸--
|1 BURRY إلى THB
฿--
|1 BURRY إلى TWD
NT$--
|1 BURRY إلى CHF
Fr--
|1 BURRY إلى HKD
HK$--
|1 BURRY إلى MAD
.د.م--