توكنوميكس Burr Governance Token (BURR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Burr Governance Token (BURR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Burr Governance Token (BURR) BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. الموقع الرسمي: https://www.burrbear.io/ اشتر BURR الآن!

توكنوميكس Burr Governance Token (BURR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Burr Governance Token (BURR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 269.62K $ 269.62K $ 269.62K إجمالي العرض: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M العرض المتداول: $ 69.65M $ 69.65M $ 69.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 348.37K $ 348.37K $ 348.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03520368 $ 0.03520368 $ 0.03520368 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0038212 $ 0.0038212 $ 0.0038212 السعر الحالي: $ 0.00387073 $ 0.00387073 $ 0.00387073 معرفة المزيد عن سعر Burr Governance Token (BURR)

توكنوميكس Burr Governance Token (BURR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Burr Governance Token (BURR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BURR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BURR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BURR، استكشف السعر المباشر لتوكن BURR!

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