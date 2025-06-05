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سعر Burr Governance Token (BURR) المباشر لليوم هو USD 0.01106316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 545.78K . يتم تحديث سعر BURR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Burr Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Burr Governance Token خلال اليوم هو -17.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.33M

أداء سعر Burr Governance Token (BURR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ -0.00229515203272971 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ +0.0034502312 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00229515203272971 -17.18% 30 يوم $ +0.0034502312 +31.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Burr Governance Token (BURR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Burr Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0100962$ 0.0100962 $ 0.0100962 24 ساعة مرتفع $ 0.01414201$ 0.01414201 $ 0.01414201 عالية طوال الوقت $ 0.03520368$ 0.03520368 $ 0.03520368 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -17.18% تغير السعر (7 أيام) -21.18%

معلومات سوق Burr Governance Token (BURR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: