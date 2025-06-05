سعر Burr Governance Token (BURR)
سعر Burr Governance Token (BURR) المباشر لليوم هو USD 0.01106316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 545.78K. يتم تحديث سعر BURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Burr Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Burr Governance Token خلال اليوم هو -17.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.33M
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خلال اليوم، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ -0.00229515203272971 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ +0.0034502312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Burr Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00229515203272971
|-17.18%
|30 يوم
|$ +0.0034502312
|+31.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Burr Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-17.18%
-21.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
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