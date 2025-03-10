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سعر BurnX (BRNX) المباشر لليوم هو USD 0.00389296 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.65K . يتم تحديث سعر BRNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BurnX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K - تغيير سعر BurnX خلال اليوم هو -11.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر BurnX (BRNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ -0.000523186368313666 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000523186368313666 -11.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BurnX (BRNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BurnX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00360867$ 0.00360867 $ 0.00360867 24 ساعة مرتفع $ 0.00441614$ 0.00441614 $ 0.00441614 عالية طوال الوقت $ 0.01066573$ 0.01066573 $ 0.01066573 تغير السعر (1 ساعة) -1.68% تغير السعر (1يوم) -11.84% تغير السعر (7 أيام) -53.07%

معلومات سوق BurnX (BRNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: