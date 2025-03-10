سعر BurnX (BRNX)
سعر BurnX (BRNX) المباشر لليوم هو USD 0.00389296. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.65K. يتم تحديث سعر BRNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BurnX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60K
- تغيير سعر BurnX خلال اليوم هو -11.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ -0.000523186368313666 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BurnX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000523186368313666
|-11.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BurnX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.68%
-11.84%
-53.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
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