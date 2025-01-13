سعر BurnKing (BURNKING)
سعر BurnKing (BURNKING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BURNKING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BurnKing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49
- تغيير سعر BurnKing خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BurnKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BurnKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BurnKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BurnKing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|+0.40%
|60 يوم
|$ 0
|-14.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BurnKing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.05%
+0.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BurnKing is a brand new blockchain cryptocurrency mechanism that uses the TOP1 address to follow the sell order and evenly distribute the USDT obtained to consensus holders. The consensus maker transferred the token of their own address to a black hole address and destroyed it, TOP1 will permanently reward these addresses. This is a new operational logic set by the team's technology personnel using contracts, which closely combines the characteristics of blockchain in the current era and the enthusiasm of investors. The logic is self consistent and the contract is firmly executed according to the contract. It is a very good executor.
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