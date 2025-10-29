معلومات سعر Burning Jup (BURN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00275337 $ 0.00275337 $ 0.00275337 24 ساعة منخفض $ 0.00296214 $ 0.00296214 $ 0.00296214 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00275337$ 0.00275337 $ 0.00275337 24 ساعة مرتفع $ 0.00296214$ 0.00296214 $ 0.00296214 عالية طوال الوقت $ 0.00350848$ 0.00350848 $ 0.00350848 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) +51.92% تغير السعر (7 أيام) +51.92%

سعر Burning Jup (BURN) في الوقت الحقيقي هو $0.00290293. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BURN بين أدنى سعر $ 0.00275337 وأعلى سعر $ 0.00296214، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBURN على الإطلاق هو $ 0.00350848، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BURN +0.43% على مدار الساعة الماضية، -0.62% على مدار 24 ساعة، و +51.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Burning Jup (BURN)

القيمة السوقية $ 210.69K$ 210.69K $ 210.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 283.26K$ 283.26K $ 283.26K إمداد دورة التداول 72.58M 72.58M 72.58M إجمالي العرض 97,577,451.351521 97,577,451.351521 97,577,451.351521

القيمة السوقية الحالية لـ Burning Jup هي $ 210.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BURN يبلغ 72.58M، مع إجمالي عرض 97577451.351521. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 283.26K.