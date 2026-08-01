سعر Burnie Senders اليوم

السعر المباشر لمشروع Burnie Senders (BURNIE) اليوم هو $ 0.00139516، مع تغير بنسبة 4.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BURNIE الحالي إلى USD هو $ 0.00139516 لكل BURNIE.

يحتل Burnie Senders حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,352,806، مع عرض متداول قدره 969.66M BURNIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BURNIE بين $ 0.00129728 (أدنى) و$ 0.00142482 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0244791، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00126688.

على المدى القصير، تحرك BURNIE بمقدار +1.11% خلال الساعة الماضية و-3.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 392.31K.

معلومات سوق Burnie Senders (BURNIE)

القيمة السوقية $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M الحجم (24 ساعة) $ 392.31K$ 392.31K $ 392.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M إمداد دورة التداول 969.66M 969.66M 969.66M إجمالي العرض 969,657,707.414253 969,657,707.414253 969,657,707.414253

القيمة السوقية الحالية لـ Burnie Senders هي $ 1.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 392.31K. العرض المتداول لـ BURNIE يبلغ 969.66M، مع إجمالي عرض 969657707.414253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.35M.